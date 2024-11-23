Ünlü Oyuncu Pelin Akil, Yalı Çapkını'na Veda Etti

Gülseren Budayıcıoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını'nın dün akşamki bölümünde bir veda yaşandı.

PELİN AKİL DİZİDEN AYRILDI

Geldiği günden bu yana tartışmaları beraberinde getiren ve bazı izleyiciler tarafından diziye hiç yakışmadığı düşünülen Pelin Akil, projeden ayrıldı. Sevilen yapımda bir süredir Diyar karakterini oynayan Akil, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAŞKA HİKAYELERDE YOLLARIMIZ KESİŞECEK"

Mesajında duygusal ifadelere yer veren ve ekibe teşekkür etmeyi ihmal etmeyin Akil, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Vedalaşırken duygulanmak, sarılmak, birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil, hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’larda başka hikayelerde yollarımız kesişecek."

İzleyiciler ise mesajın altında "Bu diziye Başka bir karakterde girseydin keşke, çok yakışmıştın, ama gerçekten karakter seçimi yanlıştı" , "Bu diziye başka bir rolle girmeliydi Pelin kesinlikle... Seyran'ın yakın arkadaşı olabilirdi bu kişi ama maalesef olamadı yolu açık olsun..." gibi mesajlar paylaştı.