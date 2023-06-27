Ünlü oyuncu Özgür Özberk darbedildi!

Ünlü oyuncu Özgür Özberk, İstanbul Kadıköy’de uyardığı bir sürücü tarafından darbedildi. Özberk, "Kaldırıma kafamı çarptım" açıklamasında bulundu.

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İstanbul Kadıköy'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu iddiaya göre, süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darbedildi.

Araçtan inen şahıs ünlü oyunca tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Özgür Özberk darbedildi! - Resim : 1

"GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN"

Sosyal medya hesabından Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Yaya geçidine hızla giren araca 'Kardeşim dikkat etsene' dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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