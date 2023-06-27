Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin nişanlandı

Uzun yıllardır ‘Güldür Güldür Show’da yer alan Uğur Bilgin, Instagram hesabından nişanlandığını duyurdu.

Bilgin, sevgilisiyle pasta keserken çekilen pozunu “27.06.2023” notuyla paylaştı.

Bilgin’in paylaşımına Ali Sunal, Doğa Rutkay Kamal, Onur Buldu, Aylin Kontente, Burak Altay, Rıza Kocaoğlu, Gonca Vuslateri, Ecem Erkek, Sarp Apak ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.