Nebahat Çehre’den ‘Aşk-ı Memnu’ paylaşımı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre, dizinin final yıldönümünde "Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" paylaşımı yaptı.

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Nebahat Çehre’den ‘Aşk-ı Memnu’ paylaşımı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı 'Aşk-ı Memnu', 2008-2010 yılları arasında ekranlarda yerini aldı. Oldukça fazla ilgi gören dizi 24 Haziran tarihinde final yaptı.

'Aşk-ı Memnu' dizisinin finalinden yıllar geçmesine rağmen Bihter Ziyagil her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor.

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çehre, "Bir kitaptan okuduğum sözlerle elveda kızım: Sessizlikle nasıl konuşulur şimdi onu öğreniyorum...Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" ifadelerini kullandı.

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