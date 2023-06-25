Prenses Kate ile Roger Federer tenis maçı yaptı

Galler Prensesi Kate, İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer ile bir araya geldi.

Wimbledon'da buluşan ikili, kısa bir tenis maçı yaptı.

Prenses ile Federer, genç tenis oyuncularıyla sohbet etti. Prenses Kate, Federer'den tenisle ilgili birkaç tüyo almayı da ihmal etmedi.



Her yıl Wimbledon’a katılan ve maçları yakından izleyen Middleton’ın büyük bir tenis hayranı olduğu bilinen bir gerçek.