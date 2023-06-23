Deniz Seki'nin annesi kansere yakalandı

Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen 'Bambaşka Sohbetler' programın 200'üncü özel bölümünün konuğu Deniz Seki oldu.

Uzun zamandır hiçbir programa katılmayan Deniz Seki, çok özel açıklamalara imza attı. Annesinin kansere yakalandığını ilk kez açıklayan Seki, 'Doyamadım' şarkısının da sanıldığı gibi sevgilisine değil, babasına yazdığını itiraf etti.

Deniz Seki “Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum. Öptüm kokladım vedalaştım... Benim için çok acıklı bir hikayedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı" dedi.

Deniz Seki şöyle devam etti:

"Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk... Bazen konuşabiliyor, ne olur bana kızım de anne diyorum, beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem."