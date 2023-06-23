3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur entübe edildi

MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı.

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3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur entübe edildi

Üçüncü kez lenf kanserini yenen müzik grubu MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

Usta sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da Koşuyolu’ndaki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

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