2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenilmişti.

Şarkıcı ve oyuncu Uğur’un yoğun bakımda tedavi altında olması sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Ünlü şarkıcı Tarkan'dan Özkan Uğur paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, “Çok sevgili Özkan Uğur’a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz” ifadelerini kullandı.