Nebahat Çehre’den 'Bihter Ziyagil' paylaşımı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre, dizinin final yıldönümünde "Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" paylaşımı yaptı.

Son Güncelleme:
Nebahat Çehre’den 'Bihter Ziyagil' paylaşımı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı 'Aşk-ı Memnu', 2008-2010 yılları arasında ekranlarda yerini aldı. Oldukça fazla ilgi gören dizi  24 Haziran tarihinde final yaptı.

'Aşk-ı Memnu' dizisinin finalinden yıllar geçmesine rağmen Bihter Ziyagil her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor.

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çehre, "Bir kitaptan okuduğum sözlerle elveda kızım: Sessizlikle nasıl konuşulur şimdi onu öğreniyorum...Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" ifadelerini kullandı.

Nebahat Çehre’den 'Bihter Ziyagil' paylaşımı - Resim : 1

Son Güncelleme:
Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum
Kedi dostu 3 burç! Kedilerin en çok sevdiği ve sahiplendiği burçlar belli oldu Kedi dostu 3 burç! Kedilerin en çok sevdiği ve sahiplendiği burçlar belli oldu
Nebahat Çehre’den ‘Aşk-ı Memnu’ paylaşımı Nebahat Çehre’den ‘Aşk-ı Memnu’ paylaşımı
Tarkan’dan Özkan Uğur paylaşımı Tarkan’dan Özkan Uğur paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? Kulis: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda
MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü
İddia: Akşener Millet İttifakı'na kapıyı tam kapatmadı, 4 büyükşehiri istiyor İddia: Akşener Millet İttifakı'na kapıyı tam kapatmadı, 4 büyükşehiri istiyor