Ünlü Oyuncu Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konulduğu belirtildi.

Ünlü Oyuncu Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu’dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Yağtu’nun baygınlık geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yağtu’nun hastanede yapılan etkilerinde beyin anevrizması teşhisi konulduğu bildirildi.

Ünlü Oyuncu Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı

Oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, “Değerli basın mensuplarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlı sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

