Nihal Candan’ın Annesinden Mezar Başında Yürek Sızlatan İsyan: 'O Lanet Tuşları Silah Olarak Kullandınız'

Anoreksiya nervoza hastalığı sonrasında 23 kiloya düşen ve hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan’ın kız kardeşi Su Candan yürekleri yaktı. Ablasının mezarına uzanan kızının fotoğrafını paylaşan acılı anne Umut Candan “Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız. O lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız sonunda da acımadan öldürdünüz” diyerek isyan etti.

Ölümüyle tüm fenomenleri yasa boğan Nihal Candan’ın acılı ailesi yaşadıkları kaybın ardından yürek sızlatan mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

Kızının ölümü sonrasında eski damadını, kızını linç eden herkesi suçlayan acılı anne Umut Candan, yeni bir paylaşım yaparak yeniden isyan etti.

Fenomen Nihal Candan yoğun bakımda

Küçük kızı Su Candan’ın ablası Nihal’in mezarına yattığı anın fotoğrafını paylaşan anne, sosyal medyada kızını eleştirenlere seslendi.

'KUDURDUKÇA TUŞA BASTINIZ'

“Kaçınız hem güzel hem zeki hem tahsilli hem kariyerli hem merhametli hem vicdanlı hem de ailesi tarafından sevilen biri?” diye soran Umut Candan, “Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız kudurdukça tuşlara bastınız” dedi.

Kızına yapılan yorumların onu ölüme götürdüğünü vurgulayan anne Candan “Tuşları kuzuma silah olarak kullandınız sonunda da acımadan öldürdünüz” diye tepki gösterdi.

Anoreksiya nervoza hastalığı sonrası genç fenomen

NELER OLMUŞTU?

İşte Benim Stilim isimli fenomen moda programı ile tanınan fenomen Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla hapis cezası almış, aylar sonra tahliye edilmişti.

Nihal Candan, cezaevinde kaldığı sürede anoreksiya nervoza ( yeme bozukluğu) hastalığına yakalanmış 39 kiloya düşmüştü.

Hastalığı sonrasında cezaevinden tahliye edilen ünlü fenomenin sağlık durumu yeniden kritikleşmişti.

5 Haziran’da 29 kiloya düşen ve hastaneye yatırılan Nihal Candan, tedaviyi reddetmiş, kilosunun 23’e düşmesinin ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.

30 yaşındaki fenomen, hastanede kutladığı doğum gününün üzerinden bir hafta geçmeden hayatını kaybetmişti.

