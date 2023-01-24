Ünlü model Jeremy Ruehlemann 27 yaşında hayatını kaybetti
Moda endüstrisi, model Jeremy Ruehlemann'ın ölümüyle şok oldu.
Amerikalı ünlü model Jeremy Ruehlemann 27 yaşında hayatını kaybetti.
Moda endüstrisi, model Jeremy Ruehlemann'ın ölümüyle şok oldu. 27 yaşında hayatını kaybeden Ruehlemann'ın ölüm haberini, tasarımcı Christian Siriano Instagram'dan duyurdu.
People Magazine'e göre Ruehlemann'ın ölüm nedeni henüz belli değil.
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