Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in Survivor'dan ayrılma nedenini açıkladı

Survivor 2023 sezonunda peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Son olarak Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin ardından Seçkin Piriler'in de Survivor 2023 yarışmasından ayrıldığını duyurdu.

SEÇKİN PİRİLER SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a" dedi.

BERDAN MARDİNİ DE SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini'nin ise sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kaldığını açıklayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.''

Kaynak: Gerçek Gündem