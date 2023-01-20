Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı: Çekimleri iptal edildi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un birkaç gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı. Aile dizisinde sete ara verildi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu öğrenildi. “Aile” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla başrol oynayan ünlü oyuncu bugün kendisini iyi hissedince sete gitti.
Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.
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