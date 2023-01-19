Kaza geçiren Mesut Akusta'nın parmakları kırıldı

Diş tedavisine gitmek için bindiği araçtan düşen oyuncu Mesut Akusta'nın 3 parmağı kırıldı.

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Kaza geçiren Mesut Akusta'nın parmakları kırıldı

Gold Film’in "Yürek Çıkmazı" dizisinde başrol oynayan oyuncu Mesut Akusta, diş tedavisine giderken araçtan düştü. Akusta'nın 3 parmağı kırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimler sırasında dişi yerinden çıkan Akusta, doktora gitmek için set aracına bindi. Oyuncu, araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoförün hareket etmesiyle birlikte yere düşen oyuncunun parmakları ezildi. 

Akusta’nın tedavisi yapıldıktan sonra kırılan parmakları alçıya alındı. Oyuncu, dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.

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