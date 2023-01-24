Mahsun Kırmızıgül'e 'babamın itibarına zarar veriyorsun' davası

3 Şubat'ta Prestij Meselesi filmiyle vizyonda olacak Mahsun Kırmızıgül'e dava açıldı. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'e dava açtı.

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Mahsun Kırmızıgül'e 'babamın itibarına zarar veriyorsun' davası

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek.

80 milyon bütçeli filmin vizyona girmesi büyük kan kaybeden sinema salonlarına yeniden seyirciyi çekme adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Filmi dijital bir platforma satmak yerine sinemalarda halkla buluşturmayı misyonu gereği daha doğru bulan Kırmızıgül bir davayla karşı karşıya kaldı.

Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan büyük oğlu Volkan Topaloğlu, sanatçıya babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.

Henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek. Topaloğlu’nun son eşi Semiha Topaloğlu ve çocukları ile kardeşi Mustafa Topaloğlu ise başından beri Mahsun Kırmızıgül’e destek veriyor.

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