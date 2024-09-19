Uçakta Olay Çıkarıp Hostese Saldırmıştı! Dilan Çıtak'ın Yaptığı İlginç Savunma Şoke Etti

Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları’nın İstanbul'a gelen uçağında olay çıkarmış ve bir hostesle tartışma yaşamıştı. O anlar gündem olurken sosyal medyada söz konusu görüntülere tepki yağmıştı.

Türk Hava Yolları kabin memuru ise kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Çıtak, uçaktan inmesinin ardından şikayet işlemlerine istinaden kendisini karakola davet eden polis memuruna hareket ederek, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" şeklinde konuşmuştu.

Olayların ardından sosyal medyadan ağlayarak çektiği videoda kendi savunan Çıtak, "Yaptığımdan asla utanmıyorum" ifadelerine yer verdi.

“ÖN PLANDA OLDUĞUM İÇİN Mİ BU KARALAMA KAMPANYASI İÇİNDEYİM”

Çıtak, yaptığı savunmada şu ifadelere yer verdi:

"Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?"

Kaynak: Gerçek Gündem