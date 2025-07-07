Survivor Bitti Kaosu Sürüyor! Pınar Saka’dan Yağmur Banda’ya Olay Gönderme… Herkes Bunu Konuşuyor
Survivor yarışmacılarından Pınar Saka’nın ismi yarışmacı Efecan Dianzenza ile aşk iddialarında anılan Yağmur Banda’ya yaptığı gönderme olay oldu. Sosyal medyada ortalığı karıştıran paylaşım herkesi şaşırttı.
2016 Survivor’ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan, Survivor 2025 All Star kadrosuna yedeklerden katılan Efecan Dianzenza ve yarışmacı Yağmur Banda arasındaki aşk iddiası yarışmaya damga vurmuştu.
Sosyal medyada yayılan iddialarda iki ismin ilişkisi olduğu, birlikte AVM’de görüntülerinin bulunduğu öne sürülmüştü.
BOŞANMIŞLARDI
Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu’dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Eşi ile olan fotoğraflarını Instagram’dan kaldıran eşi Duygu ‘Konunun muhatabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım’ demişti. Ardından boşandıklarını duyurmuştu.
DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME
Survivor'ın sona ermesinin ardından Yağmur ve Efecan arasındaki aşk iddiaları güncelliğini korurken, haftalar sonra yarışmacı Pınar Saka’dan Yağmur’a dikkat çeken bir gönderme geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım Pınar Saka “'Herkes, kendisi gibilerle arkadaşlık etmeye devam etsin” dedi.
Saka’nın paylaşımında Yağmur’u kast ettiği iddia edildi. Sözleri, kısa sürede pek çok kez paylaşıldı.