Ünlü Oyuncudan Şoke Eden Karar! Duyanlar Kahroldu, Festival Gecesinde Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

The God Four, Reagan & Gorbachev, Blood Knot, Franklin, Ant-Man ve Wasp, Ant-Man ve Wasp, The Kominsky Method, Animal World, Unlocked, Zoraki Dede gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Michael Douglas, 80 yaşında emekli olma kararı aldı.

'İSTEĞİM YOK'

Hollywood'un gözde aktörleri arasında gösterilen Douglas, Çekya'daki Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde şoke eden kararını herkese duyurdu. Douglas “Bir daha oyunculuk yapma isteğim yok" dedi.

EMEKLİ OLACAK

“2022'den beri bilerek çalışmadım çünkü bırakmam gerektiğini fark ettim" diyen ünlü oyuncu artık dinlenmek istediğini belirtti.

İki kez Oscar ödülü kazanan Douglas, "Ben neredeyse 60 yıl boyunca çalıştım ve sette ölen insanlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

HOLLYWOOD'A AÇIK KAPI BIRAKTI

Doğru fırsatın gelmesi durumunda Hollywood'a dönmeye açık kapı bırakan Douglas, "Benim Hollywood'a geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Ben emekli olduğumu söylemiyorum ama özel bir şey gelirse oyunculuk yaparım. Yoksa dönmem" diye konuştu.

25 yıldır Catherine Zeta Jones ile evli olan oyuncu, bir süre oyunculuğa ara vererek film yapımcılığına ağırlık vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi