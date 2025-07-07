Ünlü Oyuncudan Şoke Eden Karar! Duyanlar Kahroldu, Festival Gecesinde Açıkladı

80 yaşındaki Amerikalı oyuncu Michael Douglas, sanat dünyasını şaşırtan bir karara imza attı. Ünlü oyuncunun yeni aldığı karar hayranlarını da kahretti. İşte o karar…

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Ünlü Oyuncudan Şoke Eden Karar! Duyanlar Kahroldu, Festival Gecesinde Açıkladı
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The God Four, Reagan & Gorbachev, Blood Knot, Franklin, Ant-Man ve Wasp, Ant-Man ve Wasp, The Kominsky Method, Animal World, Unlocked, Zoraki Dede gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Michael Douglas, 80 yaşında emekli olma kararı aldı.

Ünlü Oyuncudan Şoke Eden Karar! Duyanlar Kahroldu, Festival Gecesinde Açıkladı - Resim : 1

'İSTEĞİM YOK'

Hollywood'un gözde aktörleri arasında gösterilen Douglas, Çekya'daki Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde şoke eden kararını herkese duyurdu. Douglas “Bir daha oyunculuk yapma isteğim yok" dedi.

Ünlü Oyuncudan Şoke Eden Karar! Duyanlar Kahroldu, Festival Gecesinde Açıkladı - Resim : 2

EMEKLİ OLACAK

“2022'den beri bilerek çalışmadım çünkü bırakmam gerektiğini fark ettim" diyen ünlü oyuncu artık dinlenmek istediğini belirtti.

İki kez Oscar ödülü kazanan Douglas, "Ben neredeyse 60 yıl boyunca çalıştım ve sette ölen insanlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

HOLLYWOOD'A AÇIK KAPI BIRAKTI

Doğru fırsatın gelmesi durumunda Hollywood'a dönmeye açık kapı bırakan Douglas, "Benim Hollywood'a geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Ben emekli olduğumu söylemiyorum ama özel bir şey gelirse oyunculuk yaparım. Yoksa dönmem" diye konuştu.

25 yıldır Catherine Zeta Jones ile evli olan oyuncu, bir süre oyunculuğa ara vererek film yapımcılığına ağırlık vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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