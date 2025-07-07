One Direction Dönemine Yeni Şarkısıyla Öfke Kustu! Zayn'den Ağır Sözler: 'Asyalıyım Diye...'
2010'lu yılların en popüler müzik gruplarından One Direction'ın eski üyesi Zayn Malik, yeni şarkısında öfkesini kustu. Malik, grupta olduğu dönemde ırkçılığa maruz kaldığını anlattı.
Bir dönem tüm dünyada fırtınalar estiren Britanyalı pop müzik grubu One Direction'ın dağılmasıyla, üyeleri kariyerlerine solo olarak devam etti. Gruptan ilk ayrılan isim olan ve bu nedenle hayranların da kırgınlık duyduğu Zayn Malik, "Pillowtalk" ve "Dusk Till Dawn" gibi hit şarkılarıyla kariyerinde ciddi bir yükseliş yaşadı.
Daha önce One Direction döneminde kendisini çok dışlanmış hissettiğini ve Pakistanlı bir Müslüman olduğu için ötekileştirilmiş hissettiğini söyleyen Zayn, geçtiğimiz hafta sonu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni şarkısı "Fuchsia Sea"den kesitleri paylaşarak gündem oldu. Şarkıda gruptayken uğradığı ırkçılığı ve sanatını şekillendirmede zorluk yaşadığını anlatan Zayn, büyük ilgi gördü.
'HER BİR İMANIN FARKINDAYDIM'
Zayn'in şarkısının sözleri şu şekilde:
"Sırtımı duvara öyle sıkı yasladım ki tuğlalara saplantılıyım sandılar
Her sohbetimizi hatırlıyor musun?
Çünkü ben her bir imanın farkındaydım
Ve diğerleri kendi yükselişlerine odaklanırken ben yıldızlı bir geleceğe yolculuk yaptım
Konserlere boyun eğdim, bunu para için yaptım
Beyaz bir grupta çok çaba sarf ettim ama Asyalıyım diye bana güldüler"
Kaynak: Haber Merkezi