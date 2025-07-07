Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’dan Dile Düşüren Hata! Anında İfşa Oldu

Bir dönem ünlü oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira öyle bir hata yaptı ki görenler şoke oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’dan Dile Düşüren Hata! Anında İfşa Oldu
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Kısa süre önce eski sevgilisi Devrim Özkan’ı sosyal medyada yeniden takip etmeye başlayan ve fotoğrafını beğenen ünlü futbolcu Lucas Torreira, şimdi de başka bir güzeli kadrajına aldı.

Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’dan Dile Düşüren Hata! Anında İfşa Oldu - Resim : 1

BEĞENİSİ OLAY OLDU

Instagram'ın yeni repost özelliğini yanlışlıkla kullanan Galatasaraylı futbolcu, fenomen Ecenaz Üçer'in bikinili pozlarını yeniden paylaştı. Ünlü futbolcunun bu hamlesini fark eden bir sosyal medya kullanıcısı aldığı ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Ünlü futbolcu fena dile düştü.

Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’dan Dile Düşüren Hata! Anında İfşa Oldu - Resim : 2

DEVRİM ÖZKAN'I TAKİP ETMİŞTİ

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 2023 yılında başlayan ve sonrasında biten ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen ünlü çift ayrılmıştı. Ünlü oyuncu Devrim Özkan "Hayat... Evet ilişkimiz bitti, bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi hayatına bakıyor. Böylesi daha iyi oldu bizim için" demişti.

Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’dan Dile Düşüren Hata! Anında İfşa Oldu - Resim : 3

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Devrim Özkan Galatasaray
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