Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı

Survivor All Star 2024'te Aleyna ve Yunus Emre gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Yunus Emre'nin eşi Aleyna'dan uzak durması konusunda Yunus Emre'yi uyarmıştı. Bu sefer bir uyarı da Aleyna'nın annesinden geldi.

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Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı

Artık entrika, kaos ve kavga deyince akla Survivor yarışması geliyor. Bu sezon kavganın ve tartışmaların bir bölüm bile eksik olmadığı yarışmada gündemde yine Yunus Emre ve Aleyna var.

Bir önceki iletişim ödülünde Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, hamile olduğunu söylemiş ve Yunus Emre'yi sevince boğmuştu. Ancak Yunus Emre'nin sevinci kısa sürdü ve ertesi gün eşinin düşük yaptığını öğrendi. Yunus Emre adeta bu haberler yıkılmıştı.

Beria Özden Yunus Emre'ye Aleyna Kalaycıoğlu ile olan samimiyeti konusunda da uyarmış ve Aleyna'dan uzak durmasını söylemişti.

Yunus Emre ise uyarılara kulak asmadı. Aleyna ile arasındaki samimiyet devam etti.

Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı - Resim : 1

BİR UYARI DA ALEYNA'NIN ANNESİNDEN

Survior'da yine gündem olan ikiliye bir uyarı da Aleyna'nın annesinden geldi. İletişim ödülünde Aleyna annesi ile yazışırken Aleyna'nın annesi Yunus Emre'den uzak dur uyarısında bulundu. Annesine "Hepsi arkadaşım" diyen Aleyna'ya gelen cevap yine "Uzak dur" oldu.

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