"Ayda ne kadar kazanıyorsun" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı: Onu bilmem mümkün değil

Acun Ilıcalı katıldığı programda, "Aylık ne kadar kazandığımı bilmiyorum" dedi. Ilıcalı "Bugüne kadar en çok neye harcadın?" sorusuna da "En büyük borçlandığım Tv8 oldu" yanıtını verdi.

"Ayda ne kadar kazanıyorsun" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı: Onu bilmem mümkün değil

Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. 100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Ilıcalı programda kazancına dair açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

Paraya hiçbir zaman değer vermediğini söyleyen Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'ya konuşmanın devamında, "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" diye soruldu. Ilıcalı soruya, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" diyerek yanıt verdi.

Ilıcalı ayrıca "Restoranların yarısı para almaz benden alındığında da kredi kartı kullanırım" dedi.

Acun Ilıcalı "Bugüne kadar en çok neye harcadın?" sorusuna ise "En büyük borçlandığım Tv8 oldu" yanıtını verdi.

Etiketler
Acun Ilıcalı
Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu... Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu...
Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu
'İnci Taneleri' ortaya döküldü: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la dudak dudağa Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la dudak dudağa
En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal'dan kulis: "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..." "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..."
AKP'li başkan küçük oğlunu kendi partisinden aday gösterdi, seçimi BBP'den aday olan büyük oğlu kazandı BBP'li aday nasıl kazandı?
Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu: Bu şehre giriş 24 saat yasak Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu
Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var
İddia: Akşener'in kongrede destekleyeceği isim belli oldu Akşener'in kongrede destekleyeceği isim belli oldu