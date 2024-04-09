'İnci Taneleri' ortaya döküldü: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la dudak dudağa

Yılmaz Erdoğan ile bir süredir birlikte olduğunu söyleyen manken Cansu Taşkın, birliktelik iddiasının ardından yalanlanmıştı. Taşkın'ın kız kardeşi, Cansu Taşkın ile Yılmaz Erdoğan'ın dudak dudağa olduğu videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.

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Son dönemde İnci Taneleri dizisiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan'ın, yeni aşkıyla samimi pozları sosyal medyada paylaşıldı.

Deneyimli yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir süredir manken Cansu Taşkın ile aşk yaşıyor.

Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu’nun Youtube kanalına konuk olduğu yayında Yılmaz Erdoğan’la beraberlik yaşadığını iddia etmişti.

Erdoğan ve Taşkın'ın beraberlik yaşamadığı haberleri ortaya atıldı.

Bunun üzerine Cansu Taşkın'ın kız kardeşi, Yılmaz Erdoğan ve kardeşinin birlikte olduğu fotoğrafları ve videoları yayımladı.

'İnci Taneleri' ortaya döküldü: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la dudak dudağa - Resim : 1

Bir videoda Taşkın ile Erdoğan'ın öpüştüğü görülüyor. Bir fotoğrafta ise Erdoğan'ın sevgilisi ile yan yana poz verirken, Taşkın'ın kız kardeşinin yanağından makas aldığı da görülüyor.

'İnci Taneleri' ortaya döküldü: Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la dudak dudağa - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cansu Taşkın İnci Taneleri Yılmaz Erdoğan
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