Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son olarak Ali Koç'la verdiği pozla gündeme geldi.

Cavadzade paylaşıma "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" diyerek esprili bir notta düştü.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyada oyuncuya yorum yağdı.

Oyuncuya, "Başkana selam söyle", "Gayet güzel çıkmışsınız", "Başkan nazik adam", "Seviyorum ikinizi" gibi yorumlar yapıldı.

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Koç ailesine ait bir helikopter önünde poz vermişti. Oyuncu paylaşıma da "Bak Vecihi aşk için neler yapıyor" notunu düşmüştü.