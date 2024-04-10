Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu

Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile verdiği pozu sosyal medyada beğeni topladı.

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Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son olarak Ali Koç'la verdiği pozla gündeme geldi.

Cavadzade paylaşıma "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" diyerek esprili bir notta düştü.

Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu - Resim : 1

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyada oyuncuya yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu - Resim : 2

Oyuncuya, "Başkana selam söyle", "Gayet güzel çıkmışsınız", "Başkan nazik adam", "Seviyorum ikinizi" gibi yorumlar yapıldı.

Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu - Resim : 3

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Koç ailesine ait bir helikopter önünde poz vermişti. Oyuncu paylaşıma da "Bak Vecihi aşk için neler yapıyor" notunu düşmüştü.

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