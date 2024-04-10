Jon Snow dizisi iptal edildi

'Game of Thrones'ta yer alan Jon Snow karakterini konu edinecek HBO yapımı rafa kaldırıldı.

Jon Snow dizisi iptal edildi

'Game of Thrones' dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran oyuncu Kit Harington, karakterini konu edinecek dizinin geliştirilme aşamasında olmadığını rafa kaldırıldığını duyurdu. Yapım, Jon Snow'un 'Game of Thrones' sonrası yaşadıklarını konu edinecekti.

WebTekno'nun aktardığına göre, Kit Harington, ScreenRant’e verdiği bir röportajda, "Anlatacak doğru hikayeyi bulamadık. Bu yüzden şimdilik diziyi bir kenara bırakmaya karar verdik. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ancak şu anda rafa kaldırıldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'HOUSE OF THE DRAGON'IN YENİ SEZONU 16 HAZİRAN'DA

George R.R. Martin’in kitaplarından esinlenen 'Game of Thrones', 2019’da ekranlara veda etti. 'Jon Snow' dizisi dışında başka 'Game of Thrones' projeleri de geliştirilme aşamasında yer alıyor. Bunlar arasında 'A Knight of the Seven Kingdom', yeni animasyonlar ve Fatih Aegon’u anlatan bir dizi yer alıyor.

'House of the Dragon’ın 2. sezonu ise 16 Haziran 2024’te izleyicilerle buluşacak.

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