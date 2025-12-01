İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Star TV’nin bu sezon büyük beklentilerle izleyici karşısına çıkardığı Çarpıntı dizisi için beklenen final kararı geldi. Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in yer aldığı yapım, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca yolun sonuna geldi.

Son bölümlerde ciddi izleyici kaybı yaşayan dizinin kaderi, 30 Kasım akşamı açıklanacak reyting sonuçlarına göre şekillenecekti. Ancak gelen rakamlar ekibin yüzünü güldürmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam totalde 2.87 reytingle 10., AB’de 1.61 reytingle 17. ve ABC1’de 2.36 reytingle 11. olan dizinin final kararı kesinleşmiş oldu. Çarpıntı dizisi 13. bölümünde final yapacak. Bu sonuçların ardından Star TV yönetimi, dizinin 13. bölümde ekrana veda etmesine karar verdi.

SETTE YETİŞTİRME YARIŞI

Bir süredir kulislerde, dizinin zarar ettiği ve sahnelerin bölüm yetiştirme telaşıyla çekildiği konuşuluyordu. Reyting düşüşünün hızlanmasıyla birlikte, kanalın projeye devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş