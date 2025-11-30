Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’ndan İlk Kare

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Bu Şehir Arkandan Gelecek”, “Muhteşem İkili”, “Sen Çal Kapımı”, “Ya Çok Seversen” ve “Mavi Mağara” gibi projelerde rol alan Kerem Bürsin, hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Lizge Cömert ile başrolü paylaştığı Çarpıntı dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, özel hayatıyla da magazin basınının ilgi odağı oldu.

MELİSA TAPAN İLE İLİŞKİSİNE NOKTA KOYDU

Geçtiğimiz aylarda Melisa Tapan ile ilişkisini sonlandıran Kerem Bürsin, kalbini sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdı. İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, sosyal medyadaki küçük ipuçlarıyla aşklarını doğrulamış oldu. Bürsin, Yağcıoğlu’nun doğum günü paylaşımlarına yaptığı “"Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" yorumuyla yeni ilişkisinin sinyallerini vermişti.

İLK PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile ilk kez bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Paylaşımda yüzlerini kesmeyi tercih eden çiftin bu karesi, takipçilerden yoğun ilgi gördü ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi