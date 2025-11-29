Fenomen Dizide Sular Durulmuyor! Hikaye Değişti Ama Bu Kez Başrol Krizi Patladı

Kızılcık Şerbet'nde yaprak dökümü sonrası yeni dönem başlarken beklenmedik bir kriz patlak verdi. Bir başrol oyuncusunun takipten çıkması, Kızılcık Şerbeti’nde tansiyonu yeniden yükseltti.

Fenomen Dizide Sular Durulmuyor! Hikaye Değişti Ama Bu Kez Başrol Krizi Patladı
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Gold Film imzalı yapımda reytinglerde yaşanan düşüş sonrası senaryoda zaman atlaması yaşanmış ve hikâye yeni bir rotaya oturtulmuştu. Ancak bu revizyon beraberinde önemli ayrılıkları getirdi. Dizinin sevilen oyuncuları Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ekibe veda etti.

YENİ OYUNCULAR GELDİ AMA…

Popüler karakterlerin ayrılmasının ardından projeye yeni isimler dahil edildi. “Başak” rolüyle kadroya katılan Seray Kaya, izleyicilerde heyecan yarattı. Ancak bu kez de jenerik sıralaması tartışma yarattı.

DOĞUKAN GÜNGÖR’DEN TAKİBİ BIRAKMA TEPKİSİ

Fenomen Dizide Sular Durulmuyor! Hikaye Değişti Ama Bu Kez Başrol Krizi Patladı - Resim : 1

Yeni jenerikte Seray Kaya’nın adının Fatih rolündeki Doğukan Güngör’ün üzerinde yer alması kriz çıkardı. Diziye 4 sezondur emek veren Güngör, bu durum üzerine dizinin resmi hesaplarını takipten çıktı.

Bu hareket kulislerde “jenerik resti” olarak yorumlandı.

YAPIMCI DEVREYE GİRDİ: FORMÜL BULUNDU

Yapım şirketi Gold Film, krizin büyümemesi için hızlıca harekete geçti. Jenerik sıralamasında Seray Kaya ve Doğukan Güngör’ün adlarının dönüşümlü olarak verileceği bir yöntem belirlendi.

