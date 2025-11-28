Evrim Akın Sessizliğini Bozdu! 'Ağlamaktan Bittim'

Genç oyuncu Asena Keskinci’nin şiddet ve ilişki iddiaları sonrası Evrim Akın kamera karşısında gözyaşlarına boğularak kendini savundu.

'Bez Bebek' dizisinin oyuncuları yıllar sonra hiç beklenmedik bir krizle gündeme oturdu. Genç oyuncu Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında hem şiddet hem de babasıyla ilişki yaşadığı yönünde ağır iddialar ortaya attı. Sessizliğini bozup kamera karşısına geçen Evrim Akın ise gözyaşları içinde tüm suçlamaları reddetti ve yaşananların kendisine yapılan bir ‘itibar saldırısı’ olduğunu savundu.

'KARİYERİMİ YIKMAK İSTİYORLAR'

Önce sosyal medyada yazılı açıklama yapan Akın, ardından kameraların karşısına geçerek gözyaşları içinde konuştu. "İyilikten başka ne yaptım ben size?" diyen Akın, şu ifadeleri kullandı: "10 gündür susuyorum, oturduğum yerden kalkamıyorum. Ağlamaktan bittim. Kariyerimi böyle bir şeyle yıkmak istiyorlar."

MESAJLARI PAYLAŞTI

Akın, Keskinci’nin ailesiyle yıllarca dostluklarının sürdüğünü, anne ve babanın kendisine sürekli teşekkür mesajları gönderdiğini belirterek bu iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Evrim Akın, Keskinci’nin "Sette sigara dumanı üfledi" iddiasını reddederek, yıllar önce yaptıkları WhatsApp konuşmalarını sosyal medyada paylaştı. "Sette sigara içmek yasaktı" diyen Akın, genç oyuncunun kendisine sık sık "Evrim abla seni seviyorum", "Bu kıyafeti nasıl buldun?" gibi mesajlar gönderdiğini aktardı.

BABASIYLA İLİŞKİSİNE YANIT

Asena Keskinci’nin babasıyla ilişki iddialarına da yanıt veren Akın, şu açıklamayı yaptı: "Asena’nın anne ve babası 2008’de boşanmış. Ben sete zaten sınırlı gidiyordum. 2011’de sosyal medyadan bana mesaj attı, numarasını o zaman verdi. 2020–2021’de bana duygusal içerikli bir mesaj yazdı, şaşırdım. O dönem bir ilişki yaşadım ama bunun Asena ile ilgisi yok."

