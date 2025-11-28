Serenay Sarıkaya'dan Dev Reklam Anlaşması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Serenay Sarıkaya, modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yaparak şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Yurt içi ve yurt dışı projelerde boy gösteren Sarıkaya, hem televizyon hem de sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Başarısı, reklam sektörünün de ilgisini çekti ve yerli ile yabancı markalarla milyon dolarlık anlaşmalar imzalamasını sağladı.

DEV REKLAM ANLAŞMALARI İMZALADI

Geçen ay, uzun yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağlayan Sarıkaya, bu işten tam 32 milyon TL kazandı. Ünlü oyuncu, şimdi de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 2026 yılı itibarıyla yeni yüzü olacak. İmzaların tamamlanmasının ardından Sarıkaya, bir yıl boyunca markanın reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimlerinde boy gösterecek.

GAYRŞMENKULE YÖNLENİYOR

Kazandığı geliri doğru şekilde değerlendiren Sarıkaya, gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ediyor. Kaz Dağı eteklerindeki villasının yanı sıra İstanbul’da birçok dairesi bulunan ünlü oyuncu, yatırımlarını planlarken ekonomistlerle düzenli olarak çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi