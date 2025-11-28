19 Yaşındaki Bu Oyuncuyu Tanıdınız mı?

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram’dan paylaştığı gençlik fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Altuğ, paylaştığı fotoğraf karesine “Karşınızda 19 yaşındaki Pınar!” notunu ekledi.

Son Güncelleme:
“Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Meltem” rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 17 yıl önce evlenmiş ve çiftin Su adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Evliliklerinin ilk gününden beri aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelse de Altuğ, yapılan eleştirilere aldırış etmiyor.

'HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ'

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bu konuya yeniden değinen ünlü oyuncu, “Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık” sözleriyle net tavrını koydu.

19 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram’ı aktif kullanan Altuğ, son paylaşımında 32 yıl önce çekilmiş bir gençlik fotoğrafını takipçilerine gösterdi. 51 yaşındaki oyuncu, kareye “Karşınızda 19 yaşındaki Pınar!” notunu ekledi.*

Kaynak: Haber Merkezi

Pınar Altuğ
Son Güncelleme:
