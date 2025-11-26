‘Tutuklanacağız’ Mesajı Çok Konuşulmuştu... Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Tuğberk hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Gülter, hakkında çıkan “Tutuklanacağız” mesajlarına ve tüm söylentilere sert yanıt verdi.

“ACIMIZI YAŞAYAMADIK, İFTİRALARLA UĞRAŞIYORUZ”

Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek: “Tamamen iftira. Annemin kızıyım, yaptığım her şeyin arkasındayım. Acımız çok taze ama sürekli üzerimize geliyorlar. Benim bir çocuğum var, yarın büyüdüğünde bu haberleri görecek.” sözleriyle kendisini savundu.

“KARDEŞİM VE KIZIM İÇİN SUSUYORUM”

Gülter, hakkında yapılan yorumların ve yöneltilen soruların bir kısmına henüz cevap vermediğini belirterek, “Zamanı geldiğinde konuşacağım çok şey var. Ama şu an kardeşim ve kızım için susuyorum. Annemin gerçek kızı benim. Her söylenene nasıl yetişebilirim?” ifadelerini kullandı.

TUTUKLANACAĞIZ MESAJI İLE İLGİLİ KONUŞTU

“Tutuklanacağız, yeter artık sus” ifadelerinin yer aldığı mesajlarıyla ilgili de konuşan Gülter, sözlerin farklı yerlere çekildiğini belirtti. Gülter, “Olay anında Kervan orada bile değildi. Bu konuyu onunla hiç konuşmadık. Mesajlar tamamen yanlış yorumlanıyor.” açıklamasında bulundu.

“KİRALIK KATİL İFTİRASINI ASLA KABUL ETMİYORUM”

Güllü’nün ölümüne dair ortaya atılan ağır suçlamaları kesin bir dille reddeden Gülter, “Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Dışarıdan görüldüğü gibi değil hiçbir şey.” dedi.

“ANNEMLE İLİŞKİMİZ HEP İYİYDİ”

Son olarak annesiyle güçlü bir bağları olduğunu vurgulayan Gülter, "Akşam tartışsak bile sabah mutlaka barışırdık. Annemi öldürmek gibi bir düşüncem olmadı. Bunu söylemek bile çok acı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kanal D