Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya Hakkında Şok Aşk İddiası! Ünlü Oyuncunun Eski Eşi İle mi Birlikte?

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya’nın özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce rol arkadaşı Dilin Döğer ile aşk yaşadığı yönündeki söylentilerle gündeme gelen genç oyuncu, bu kez bambaşka bir isimle anılıyor.

Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Özkaya’nın Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ile ilişki yaşadığı yönünde kulislerde güçlü iddialar bulunduğunu öne sürdü. Erken, ikilinin birlikte görüntülendiğine dair söylentilerin arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Melis İşiten’in programına konuk oldu. Ardından Atakan, Melis’in tiyatro oyununa gitti. Şu anda çok büyük iddialar var. Rol arkadaşıyla değil, Melis İşiten ile beraber oldukları konuşuluyor. Görüştükleri, birlikte yemek yedikleri söyleniyor.”

Öte yandan hem Atakan Özkaya hem de Melis İşiten cephesinden bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İkilinin sessizliği ise sosyal medyada merak ve tartışmaları daha da artırdı.

Kaynak: Gel Konuşalım