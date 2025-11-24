Kayseri'de Ebru Yaşar Rüzgarı! Şıklığıyla Büyüledi! Performansıyla Geceye Damga Vurdu

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kayseri Günay Restaurant’ta sahne alarak unutulmaz bir gece yaşattı. Siyah şık elbisesi ve zarif aksesuarlarıyla dikkat çeken Yaşar, “Sanmadan Git”, “Cumartesi”, “Kararsızım”, “Kehribar” ve “Kafamın İçi” gibi sevilen şarkılarını enerjik performansıyla seslendirdi. İzleyiciler, sanatçıyı uzun süre alkışlayarak geceyi coşkuyla tamamladı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kayseri Günay Restaurant’ta sahne alarak unutulmaz bir gece yaşattı.

ZARAFETİ VE ŞIKLIĞI İLE KONUŞULDU

Sahneye siyah şık elbisesi ve dikkat çekici aksesuarlarıyla çıkan Ebru Yaşar, zarafeti ve şıklığıyla konuşuldu.

ENERJİSİYLE MEST ETTİ

Yaşar, konser boyunca sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. “Sanmadan Git”, “Cumartesi”, “Kararsızım”, “Kehribar” ve “Kafamın İçi” performansları gecenin en coşkulu anlarına sahne oldu. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle izleyicilerini mest eden sanatçı, Kayserililerden tam not aldı.

Mekânı dolduran hayranları ünlü sanatçıyı uzun süre alkışlayarak sevgilerini gösterdi. Ebru Yaşar, geceyi alkışlar eşliğinde tamamladı.

