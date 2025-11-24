Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın, Hülya Avşar’ın programında özel hayatına dair yaptığı açıklamalar yeniden tartışma yarattı. Programdaki diyalogların sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından, Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Fenomen Merve Taşkın, Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk olduğu bölümde özel hayatına dair detaylı açıklamalar yapmış; Avşar’ın yönelttiği “Porno gibi bir şey mi olacak?” sorusuna aldığı teklifi ayrıntılarıyla anlatarak yanıt vermişti. Taşkın’ın sözleri, yayınlandığı dönemde gençlere olumsuz örnek olduğu iddiasıyla eleştirilmiş, birçok sosyal medya kullanıcısı programın “kolay para kazanma” algısını teşvik ettiğini savunmuştu.

Şarkıcı Aydilge de o günlerde yaptığı açıklamada, programın genç kadınları yanlış yönlendirdiğini söyleyerek tartışmayı büyütmüştü.

FUHUŞA TEŞVİK VE MÜSTEHCENLİK İDDİASI

Programdaki açıklamaların yeniden gündem olmasının ardından iki isim hakkında savcılığa başvuruldu. Suç duyurusunda hem Hülya Avşar hem de Merve Taşkın’ın, “fuhuşa teşvik”, “müstehcenlik”, “suçu ve suçluyu övme” ile “halkı aşağılamaya yönelik ifadeler” kullandığı öne sürüldü.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

T24’ün haberine göre başvuruda, Taşkın’ın programdaki sözlerinin “fuhuşun kolay para kazanma yöntemi olduğu, lüks bir yaşam sunduğu ve özendirilebileceği” yönünde algı oluşturduğu iddia edildi. Dilekçede ayrıca Hülya Avşar’ın Taşkın’ı destekleyen ve normalleştirici ifadeler kullandığı belirtilerek, söz konusu program bölümüne erişim engeli getirilmesi istendi. Savcılığın başvuruyla ilgili değerlendirme süreci devam ediyor.

Kaynak: T24