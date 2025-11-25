Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Dizisinde Kriz Çıktı: A.B.İ Dizisinden Ayrıldı

Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenen A.B.İ dizisi daha başlamadan krize sahne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünde yer aldığı yapımda, senarist Melih Özyılmaz “Projeden ayrıldım” diyerek dikkat çeken bir açıklamayla ekibi bıraktı.

Son Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Dizisinde Kriz Çıktı: A.B.İ Dizisinden Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

atv’nin yeni sezonda ekrana getireceği ve Kenan İmirzalıoğlu’nu uzun bir aranın ardından televizyon izleyicisiyle buluşturacak A.B.İ dizisi, yayın hayatına başlamadan gündeme oturdu. OGM Pictures imzalı yapımın afişi geçtiğimiz gün paylaşılırken, dizinin kadın başrolü Afra Saraçoğlu olarak açıklanmıştı. Ancak projede beklenmedik bir kriz yaşandı.

Afişin yayınlanmasının hemen ardından dizinin senaristi Melih Özyılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir duyuru yaptı. Özyılmaz, henüz ekran yolculuğu başlamayan diziden ayrıldığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“İstediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ projesinden ayrıldım.”

Bu açıklama, dizi daha yayınlanmadan yapım sürecinde gerilim yaşandığı iddialarını gündeme getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Dizisinde Kriz Çıktı: A.B.İ Dizisinden Ayrıldı - Resim : 1

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU NE?

A.B.İ, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışırken bambaşka bir hayat kuran Doğan Hancıoğlu’nun hikâyesine odaklanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan, yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken, Avukat Çağla Öncü (Afra Saraçoğlu) ile kesişen karmaşık ve sırlarla dolu bir sürecin içine çekiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kenan İmirzalıoğlu Afra Saraçoğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kayseri'de Ebru Yaşar Rüzgarı! Şıklığıyla Büyüledi! Performansıyla Geceye Damga Vurdu Kayseri'de Ebru Yaşar Rüzgarı! Şıklığıyla Büyüledi! Performansıyla Geceye Damga Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı