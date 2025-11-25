Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Dizisinde Kriz Çıktı: A.B.İ Dizisinden Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

atv’nin yeni sezonda ekrana getireceği ve Kenan İmirzalıoğlu’nu uzun bir aranın ardından televizyon izleyicisiyle buluşturacak A.B.İ dizisi, yayın hayatına başlamadan gündeme oturdu. OGM Pictures imzalı yapımın afişi geçtiğimiz gün paylaşılırken, dizinin kadın başrolü Afra Saraçoğlu olarak açıklanmıştı. Ancak projede beklenmedik bir kriz yaşandı.

Afişin yayınlanmasının hemen ardından dizinin senaristi Melih Özyılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir duyuru yaptı. Özyılmaz, henüz ekran yolculuğu başlamayan diziden ayrıldığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“İstediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ projesinden ayrıldım.”

Bu açıklama, dizi daha yayınlanmadan yapım sürecinde gerilim yaşandığı iddialarını gündeme getirdi.

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU NE?

A.B.İ, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışırken bambaşka bir hayat kuran Doğan Hancıoğlu’nun hikâyesine odaklanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan, yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken, Avukat Çağla Öncü (Afra Saraçoğlu) ile kesişen karmaşık ve sırlarla dolu bir sürecin içine çekiliyor.

