Ayşe Sena Şeref, Miss International 2025’te Türkiye’yi Temsil Etti

2025 Miss International Güzellik Yarışması, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen final ile 63. kez gerçekleştirildi ve dünya çapında yeni bir güzellik kraliçesi seçildi.

Farklı ülkelerden gelen yarışmacılar sahnede yeteneklerini ve zarafetlerini sergilerken, gecenin sonunda tacı Kolombiyalı Catalina Duque taktı.

Duque, toplam 79 yarışmacı arasından öne çıkarak Miss International 2025 unvanını kazandı.

DERECEYE GİREMEDİ

Türkiye’yi temsil eden Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans mezunu Ayşe Sena Şeref, finale kalsa da dereceye giremedi.

Yarışmada ikinci sırayı Zimbabveli Yollanda Chimbarami elde ederken, Bolivyalı Paola Guzmán Sanchez üçüncülüğü aldı. Endonezyalı Melliza Xaviera Yulian dördüncü olurken, Esguerra beşinci sırayı aldı. Böylece Miss International 2025’in ilk beş sıralaması netleşmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi