Güllü’nün Ölümünde Bilirkişi Raporu Tamamlandı: Sevilay Yılman’dan Dikkat Çeken İddia! 'Sen Anneni Atmışsın'

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül’de altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunun tamamlandığı öğrenilirken, gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında rapora ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAVCI SAYISI ARTIRILMIŞTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün yürüttüğü dosyada sürecin kapsamlı ilerlemesi için bir savcı daha görevlendirilmiş, böylece soruşturmada görev yapan savcı sayısı 3’e yükselmişti. Tüm detayların aydınlatılması için teknik incelemeler sürdürülürken bilirkişi raporu da savcılığın değerlendirmesine sunuldu.

YILMAN’IN CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Show TV’de yayınlanan “Ela Rumeysa ile Bu Sabah” programında konuşan gazeteci Sevilay Yılman, raporun tamamlandığını belirterek Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Yılman, canlı yayında Gülter’e seslenerek:

"Tuğyan bilirkişi raporu sonuçlandı. Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin" ifadelerini kullandı.

Yılman ayrıca, Tuğyan Ülkem Gülter’in “kaçma planı yaptığına dair duyumlar aldığını” da iddia etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güllü’nün ölümü hakkında soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, iddiaların gerçekliğinin resmi makamlarca yapılacak açıklamalarla netleşeceği belirtiliyor. Savcılığın rapor ve yeni delilleri değerlendirmesinin ardından sürecin seyrinin değişebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Show TV