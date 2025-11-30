Mültecilikten Moda İkonuna... 'Yılın Modeli' Seçildi

British Fashion Council, Sudan doğumlu model Anok Yai’yi 2025 Yılın Modeli seçti. Yai, büyük moda markalarıyla yaptığı çalışmalar ve küresel temsiliyetteki etkisiyle ödüle layık görüldü.

Son Güncelleme:
Mültecilikten Moda İkonuna... 'Yılın Modeli' Seçildi
British Fashion Council (BFC), 2025 Yılın Modeli ödülünü Sudan’da mülteci bir ailenin çocuğu olarak doğan ve bugün küresel moda sahnesinin en etkili isimlerinden biri haline gelen Anok Yai’ye verdi. Yves Saint Laurent, Prada, Mugler ve Calvin Klein gibi markalarla yaptığı projelerle tanınan Yai, yüksek moda dünyasında siyah temsiliyetini güçlendiren öncü figürlerden biri olarak gösteriliyor.

ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI

BFC, bu yıl kategoride aday listesi açıklamadan direkt kazananı duyurma kararı aldı. Jüride Dazed, 10 Magazine, BFC ve Vogue’da görev yapan moda yöneticileri ve kreatif isimler yer aldı. Ödül, 1 Aralık’ta Royal Albert Hall’da düzenlenecek The Fashion Awards 2025 gecesinde Yai’ye takdim edilecek.

Mültecilikten Moda İkonuna... 'Yılın Modeli' Seçildi - Resim : 1

SOYKIRIMDAN KAÇINDI

Sudan’daki soykırımdan kaçan ailesiyle ABD’ye yerleşen Yai, 2018’de Prada defilesini açarak tarihe geçti. 2025 boyunca Coperni, Ferragamo, Hugo Boss gibi markaların defilelerini açtı; Fendi, Ralph Lauren ve Vetements gibi birçok markanın defilelerini kapattı. Vogue France, Allure ve Perfect kapaklarında yer alan Yai, küresel moda sahnesinde sadece estetik başarılarıyla değil, ırksal adaletsizlik, kapsayıcılık ve mülteci hakları konusundaki aktif duruşuyla da öne çıkıyor. Fashion Awards 2025’in diğer kategorilerinde Dilara Fındıkoğlu ve Erdem Moralıoğlu gibi Türk tasarımcılar da adaylar arasında bulunuyor.

Kaynak: Euronews

Etiketler
moda
