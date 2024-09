Selena Gomez Milyarder Oldu! İşte Ünlü Şarkıcının Sıfırdan Kazandığı Serveti...

Çocukluğundan beri Hollywood'da boy gösteren dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, resmi olarak milyarder oldu. Oyunculuk, şarkıcılık, yapımcılık ve farklı iş kollarındaki çalışmalarıyla tanınan 32 yaşındaki yıldız, kendi jenerasyonundaki diğer şarkıcı ve oyuncular arasından "milyarder" statüsüne ulaşan ilk kişi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, sosyal medyada en çok takip edilen kadın olan Gomez'in toplam servetinin 1,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ünlü şarkıcının servetinin büyük çoğunluğu sahibi olduğu kozmetik markası Rare Beauty'den geliyor. Gomez'in 4 yıl önce kurduğu şirketin değerinin 2 milyar dolara yaklaştığı düşünülüyor.

SERVETİNİ KENDİSİ YARATTI

NTV'de yer alan habere göre; servetinin katlanmasıyla Selena Gomez, Rihanna ve Taylor Swift'in ardından "servet kazanan en genç milyarder kadınlar" listesine girdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerin beğenisini kazanan Gomez, ayrıca lüks moda markaları Louis Vuitton, Coach ve Puma ile reklam anlaşmalarına imza attı.

Gomez'in Emmy adaylığı kazandığı "Only Murders in the Building" dizisinden ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.