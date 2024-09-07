Selena Gomez Milyarder Oldu! İşte Ünlü Şarkıcının Sıfırdan Kazandığı Serveti...

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez artık resmen dolar milyarderi! Yer aldığı televizyon ve müzik projelerinin yanında Rare Beauty ile kozmetik sektörüne de giren Gomez, servetini 1.3 milyar dolara taşımayı başardı.

Son Güncelleme:
Selena Gomez Milyarder Oldu! İşte Ünlü Şarkıcının Sıfırdan Kazandığı Serveti...

Çocukluğundan beri Hollywood'da boy gösteren dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, resmi olarak milyarder oldu. Oyunculuk, şarkıcılık, yapımcılık ve farklı iş kollarındaki çalışmalarıyla tanınan 32 yaşındaki yıldız, kendi jenerasyonundaki diğer şarkıcı ve oyuncular arasından "milyarder" statüsüne ulaşan ilk kişi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, sosyal medyada en çok takip edilen kadın olan Gomez'in toplam servetinin 1,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ünlü şarkıcının servetinin büyük çoğunluğu sahibi olduğu kozmetik markası Rare Beauty'den geliyor. Gomez'in 4 yıl önce kurduğu şirketin değerinin 2 milyar dolara yaklaştığı düşünülüyor.

SERVETİNİ KENDİSİ YARATTI

NTV'de yer alan habere göre; servetinin katlanmasıyla Selena Gomez, Rihanna ve Taylor Swift'in ardından "servet kazanan en genç milyarder kadınlar" listesine girdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık markasını tanıtan ve ürün kalitesiyle tüketicilerin beğenisini kazanan Gomez, ayrıca lüks moda markaları Louis Vuitton, Coach ve Puma ile reklam anlaşmalarına imza attı.

Gomez'in Emmy adaylığı kazandığı "Only Murders in the Building" dizisinden ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Selena Gomez ve Taylor Swift Gazze için bir araya geldiSelena Gomez ve Taylor Swift Gazze için bir araya geldiDünya
Justin Bieber Baba Oldu: İşte Bebeğinin İsmi...Justin Bieber Baba Oldu: İşte Bebeğinin İsmi...Magazin
Etiketler
Selena Gomez
Son Güncelleme:
Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Fatih Ürek'e Havalimanında Saldırı Fatih Ürek'e Havalimanında Saldırı
İnci Taneleri Yeni Kadrosuyla Ekrana Geri Dönüyor: Yayın Tarihi Belli Oldu! İnci Taneleri'nin Yayın Tarihi Belli Oldu!