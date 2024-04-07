Şebnem Bozoklu’dan 'Bahar' açıklaması: 'Demet’i çok beğeniyorum'

Oyuncu Şebnem Bozoklu 'Bahar' dizisi hakkında, "Çok başarılı gidiyor. Bütün kadro da çok iyi" dedi.

Şebnem Bozoklu’dan 'Bahar' açıklaması: 'Demet’i çok beğeniyorum'

Son olarak Tolga Örnek imzalı "Mucize Aynalar"da izleyici karşısına çıkan oyuncu Şebnem Bozoklu, Kore yapımı 'Doctor Cha'dan uyarlanan 'Bahar' dizisi hakkında konuştu.

'Bahar' dizisinde olduğu gibi geçen yaz yayınlanan 'Hayatımın Neşesi' dizisinde tıp fakültesini yarıda bırakıp evlenen, çocukları büyüdükten sonra da okuluna geri dönen Neşe’ye hayat veren Bozoklu şunları söyledi:

"Bahar dizisi şahane gidiyor. Demet benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bahar’da da her zamanki gibi şahane oynuyor. Diziler birbirine temelde çok yakın ama bir tane çok önemli fark var. Bizim dizimizde aile bağları çok güçlü, karı koca arasında büyük bir sevgi ve iyi giden bir ilişki vardı. Bahar’da araları iyi değil. Gidip gelen bir ilişki var. Birkaç teknik fark var ama çok aynı tip iki iş… Bahar çok başarılı gidiyor. Bütün kadro da çok iyi."

'DEMET'İ ÇOK BEĞENİYORUM'

Birsen Altuntaş’a konuşan Bozoklu, “Demet’i her zamanki gibi çok beğeniyorum. Çok eskiden beri tanışıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi’nde oyunculuk okuduğum dönemden o tanırım Demet’i. Hayranlıkla izlerim, çok da sevdiğim bir arkadaşım.” ifadelerini kullandı.

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