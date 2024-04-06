Nuri Alço'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane 'yakışıklı kötü adam'ı Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki ünlü oyuncu, yoğun bakıma alındı.

Beyin Kanaması Geçirdi

'Taçsız Kraliçe', 'Hasret Sancısı', 'Alın Yazım' ve 'Aşk ve Kin' gibi onlarca filmde rol alan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, bayram tatili için gitti memleketi Eskişehir’de, dün gece fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Alço'nun ilk muayenesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

Oyuncunun yoğun bakıma alındığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Nuri Alço Kimdir?

Çevresinin yönlendirmesiyle 26 yaşında Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapmaya başladı. 1974 yılında Okan Uysaler'in teklifiyle Yeşilçam'a adım attı. Daha sonra Türker İnanoğlu'nun önerisiyle 'Yakışıklı Kötü Adam' rollerine geçti. Yeşilçam'da genellikle tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynadı. Ayrıca 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol aldı.