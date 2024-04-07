Nuri Alço'nun eşinden açıklama: Hayatta tanıdığım en güçlü adam

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Nuri Alço'nun eşinden açıklama: Hayatta tanıdığım en güçlü adam

Oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu özel hastanede tedaviye alındı. Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Burcu Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

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