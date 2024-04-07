Financial Times: İmamoğlu güçlü liderin en büyük rakibi ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı

Britanya'nın önde gelen finans yayınlarından Financial Times, geçen pazar günü tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun hem laik hem de muhafazakar kesime hitap etme yeteneği olduğunu yazdı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Adam Samson, "Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resminin altında oturan İmamoğlu, tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ona başarı dileyen bir duayı dinlerken sessizce kendisi de dua etti" yazdı.

Samson, "Çelişen görüntü, İmamoğlu'nun karizmatik kampanyacı ve daha inançlı bir adam görüntüsünü birleştirme yeteneğinin altını çiziyor. Bu sayede Atatürk'ün laik ideolojisi üzerine kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötesinde oy alabiliyor" yazdı.

Financial Times haberinde, "İmamoğlu'nun masasında hem Nutuk, hem de Kuran var" ifadelerine yer verildi.

Britanya gazetesinde yaptığı değerlendirmede İmamoğlu, "Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllarca laik düzenle, demokratik düzenle ve bu çeşitliliğiyle var olmasını istiyorum" dedi. İmamoğlu, "Burada ailemle dua ettim, kendi başarım için dua ettim" dedi.

Samson, "İmamoğlu'nun geçen pazar günkü zaferi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi yıldız gücünü ve İslamcılığa yakın partisinin geniş kaynaklarını İstanbul'u geri kazanmak için kullanmasına rağmen alındı. 52 yaşındaki İmamoğlu önce 2019'da Türkiye'nin en büyük şehrinin kontrolünü eline aldı, şimdi de güçlü liderin en büyük rakibi ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak konumunu sağlamlaştırdı" yazdı.

31 Mart'ta İstanbul'da yapılan seçimin önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Bu asla sadece bir İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanı'nın kendini bir muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.

Haberde İmamoğlu'nun sosyal demokrat ideolojisinin üniversitede geliştirdiği, eşi Dilek İmamoğlu'nun ise onu bu görüşe daha da yakınlaştırdığı belirtildi.

İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan da gazeteye yaptığı değerlendirmede, "İmamoğlu farklı bir dil konuşan, eşitlik hakkında konuşan, yaşam kalitesi hakkında konuşan, demokrasi hakkında konuşan genç bir insan olduğu için kazandı" dedi.