Kulis: Seçilen bazı CHP’li belediye başkanlarının haklarındaki davalar nedeniyle sorun yaşayabileceği konuşuluyor

AKP kulislerinde 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanı olan CHP'lilerin haklarındaki davalar nedeniyle sorun yaşayabileceğinin konuşulduğu iddia edildi.

Kulis: Seçilen bazı CHP’li belediye başkanlarının haklarındaki davalar nedeniyle sorun yaşayabileceği konuşuluyor

31 Mart seçimleri geride kalırken, AKP kulislerinde, seçilen CHP'li belediye başkanların haklarındaki davalar nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğinin konuşulduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, AK Parti kulislerine göre seçim sonrası bazı CHP’li belediye başkanları haklarındaki davalar nedeniyle sorun yaşayabilir. İsim verilmiyor ama CHP’den seçilen 4-5 belediye başkanı hakkında Yargıtay safhasına gelmiş davalar olduğu, söz konusu davalarda 1 yılın üstü cezaların onanması halinde bu kişilerin başkanlıklarının düşeceği kaydediliyor.

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