Şarkıcı Cenk Eren Vasiyetini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gel Konuşalım programında konuşan ünlü şarkıcı Cenk Eren, "Fatih Ürek’in vefatının ardından ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim" dedi. Eren, "Avukatım bir taslak hazırladı. Hazırlamakta fayda var. Fatih hastaneye kaldırıldığında avukatımla konuştum o da taslak hazırladı" ifadelerini kullandı.

Cenk Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim bütün derdim çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları. Büyük olasılıkla bu 3 yere bir şey yapılabilir. Ajda (Pekkan) ile de çok konuşuyoruz bu sokak hayvanlarını... Bakım evi olabilir, sokak hayvanları için klinik olabilir. Kalanları da ailem var, yeğenlerim var."

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim’den bu yana tedavisi devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek 30 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi