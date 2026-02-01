Fatih Ürek’e Son Veda... 'Sahneler Öksüz Kaldı'

107 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden sanatçı Fatih Ürek, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ürek için Levent’te düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek, bugün İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Ürek’in ailesi ve dostları tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre cenaze törenine Seda Sayan, Gülben Ergen, Demet Akalın, Petek Dinçöz, Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Alişan, Kuşum Aydın, Deniz Seki, Özlem Yıldız ve birçok ünlü isim katıldı. Ürek’in naaşı camiye getirildiği sırada kardeşlerinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi, törende duygusal anlara neden oldu.

'NEŞESİ HEP BİZİMLE YAŞAYACAK'

Törende konuşan sanatçı dostları, Fatih Ürek’i hem bir sahne insanı hem de bir dost olarak anlattı.

Seda Sayan: "Fatih bizim için ölmedi. Neşesi, kahkahası, enerjisi hep bizimle yaşayacak."

Gülben Ergen: "Fatih’in cenazesine mi geldik biz… Akıl alır gibi değil. ‘Güle oynaya çıkacak’ dedik ama olmadı."

Kuşum Aydın: "Çok erken… Aynı yıllarda başladık. Fatih tırnaklarıyla kazıdı."

Yeliz: "Sahneler öksüz kaldı. Fatih demek eğlence demekti."

Özlem Yıldız: "En son gördüğümde sımsıkı sarılmıştım. İyi ki öpmüşüm."

Cenaze namazının ardından Fatih Ürek’in naaşı, dualar eşliğinde Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

