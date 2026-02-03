Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Ocak ayı enflasyon verileri kira artış oranlarını da netleştirdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak açıklandı. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 33,98 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında, yasal olarak uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 33,98 ile sınırlandı. Enflasyondaki gerilemeye paralel olarak kira artış oranlarında da düşüş eğilimi devam ediyor.

KİRA ZAMMINDA HANGİ KURALLAR GEÇERLİ

Kiracı ve ev sahiplerinin zam sürecinde dikkat etmesi gereken bazı temel kurallar bulunuyor. Yıl başında maaşlara yapılan artışlar, kira zammı için gerekçe sayılmıyor. Kira artışı yalnızca yılda bir kez ve sözleşmenin yenilendiği dönemde yapılabiliyor.

Açıklanan TÜFE 12 ay ortalaması, zam için tavan oranı ifade ediyor. Ev sahibi bu oranın altında bir artış yapabilir ancak herhangi bir mahkeme kararı olmadan bu sınırın üzerine çıkamaz. Yasal oranı yeterli bulmayan ev sahipleri ise, kira süresi 5 yılı dolduran kiracılar için arabulucuya başvurma şartıyla kira tespit davası açabiliyor.

Yeni açıklanan verilerle birlikte, hem kiracılar hem de ev sahipleri için uygulanacak zam oranları bir kez daha netlik kazanmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

