Dünyanın En Pahalı Hamburgerleri Türkiye’de: Big Mac Endeksi Alarm Verdi! Bir Menü İçin Saatlerce Çalışıyoruz

Küresel Big Mac Endeksi, Türkiye’de dışarıda yeme içmenin ulaştığı maliyeti çarpıcı biçimde ortaya koydu. Endekse göre Türkiye, hamburger fiyatında dünyanın en pahalı ülkeleri arasına girerken, gelir seviyesi bu ülkelerin oldukça gerisinde kaldı. Bu tablo, özellikle asgari ücretle geçinenler için dışarıda yemek yemeyi neredeyse erişilemez hale getiriyor.

Türkiye’de ortalama fiyatı 330 liraya yaklaşan bir hamburger, asgari ücretle çalışan bir kişi için yaklaşık 2 ila 2,5 saatlik emeğe karşılık geliyor. Aynı ürün ABD’de ise yarım saatlik bir çalışma süresiyle satın alınabiliyor. Ortaya çıkan fark, alım gücündeki bozulmayı net biçimde gözler önüne seriyor.

DIŞARIDA YEMEK ARTIK LÜKS

Son dönemde hızla artan hayat pahalılığı, en sert şekilde restoran fiyatlarına yansıyor. Bir öğün yemeğin bedelinin mont, ayakkabı ya da küçük ev eşyalarıyla yarışır hale gelmesi, vatandaşın fiyat algısını kökten değiştirmiş durumda. Restoran menülerindeki rakamlar, yalnızca enflasyonu değil, günlük yaşam maliyetinin geldiği noktayı da açıkça gösteriyor.

Sektör temsilcileri ve yayımlanan veriler, evde hazırlanan bir yemeğin maliyeti ile restorandaki fiyatı arasındaki farkın giderek büyüdüğüne işaret ediyor. Evde 300–400 liraya hazırlanabilen bir yemek, restoranlarda 3 bin ila 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durum, dışarıda yemenin geniş kitleler için lüks haline geldiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre tabloyu yalnızca gıda fiyatlarıyla açıklamak mümkün değil. Kira, enerji, işçilik giderleri ve yüksek kâr beklentisi de fiyatları yukarı çeken temel unsurlar arasında yer alıyor.

DÜNYAYA KIYASLA DAHA PAHALIYIZ

Uluslararası karşılaştırmalar da Türkiye’deki tabloyu doğruluyor. Küresel Big Mac Endeksi’ne göre kişi başı milli gelirin yaklaşık 18 bin dolar olduğu Türkiye’de Big Mac fiyatı 7,85 dolara kadar yükselmiş durumda. Buna karşılık kişi başı gelirin 92 bin dolar seviyesinde olduğu ABD’de aynı ürün 6,12 dolardan satılıyor.

İsviçre’de kişi başına gelir 118 bin doları aşarken Big Mac fiyatı 9,08 dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin gelir düzeyi İsviçre’nin yaklaşık altıda biri olmasına rağmen fiyat farkının sınırlı kalması, gelir ile fiyat arasındaki bağın koptuğunu gösteriyor.

Uruguay’da kişi başı gelir 25 bin dolar civarındayken hamburger fiyatının 8,76 dolara ulaşması, Türkiye’nin daha düşük gelirle benzer fiyat seviyelerinde yer aldığını ortaya koyuyor. Bu durum, dışarıda yemenin Türkiye’de yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de pahalı hale geldiğini gösteriyor.

2,5 SAATLİK EMEK BİR HAMBURGERE GİDİYOR

Karşılaştırmalı analizler, Türkiye’nin benzer gelir grubundaki ülkelerden belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyuyor. Kişi başı gelir bakımından Polonya, Güney Afrika ve Mısır gibi ülkelerle benzer seviyelerde bulunan Türkiye, hamburger fiyatlarında bu ülkelerin tamamını geride bırakmış durumda.

Buna karşılık ABD, Almanya, İsveç ve İsviçre gibi yüksek gelirli ülkelerle benzer fiyat seviyelerine yaklaşılması, gelir–fiyat dengesindeki bozulmayı daha görünür kılıyor. Türkiye’de bir asgari ücretli, tek bir hamburger alabilmek için 2 saatten fazla çalışmak zorunda kalırken, aynı ürün birçok gelişmiş ülkede 25–30 dakikalık bir çalışmayla satın alınabiliyor.

Ortaya çıkan bu tablo, Türkiye’de dışarıda yeme içmenin alım gücü açısından ne kadar zorlaştığını ve günlük hayatın vatandaş için giderek daha pahalı hale geldiğini net biçimde ortaya koyuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi